Dall’Italia del dopoguerra a oggi le voci controcorrenti di Leo Longanesi e Giovannino Guareschi

Venerdì 6 febbraio alle 17.30, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, si svolge un incontro dedicato alle voci controcorrenti di Leo Longanesi e Giovannino Guareschi. Due figure che hanno segnato la storia della cultura italiana e oggi vengono rivisitate in un’analisi condotta da Paolo Gambi e Francesco Giubilei. L’evento, promosso dall’associazione Valori e Libertà, si concentra sull’evoluzione dei valori della società moderna, partendo dal confronto tra queste due personalità.

Venerdì 6 febbraio, ore 17.30, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, l'associazione Valori e Libertà propone un'analisi condotta da Paolo Gambi e Francesco Giubilei sull'evoluzione dei valori fondanti della società contemporanea. I due relatori, entrambi romagnoli, andranno ad.

