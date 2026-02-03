Questa mattina a Rimini è stato presentato un progetto innovativo che sfrutta le alghe dell’Adriatico per creare una nuova economia verde. Partendo dagli scarti di alghe, si produce cibo per persone e animali, ma anche cosmetici naturali, biogas e materiali per la bioedilizia. Un modo semplice e pratico per trasformare un elemento naturale in più usi, riducendo gli sprechi e puntando a un futuro più sostenibile.

Rimini, 3 febbraio 2026 – Una semplice alga può sfamare le persone e gli animali, diventare una soluzione nel campo della cosmetica naturale, arrivando a produrre biogas ed essere utilizzata in bioedilizia. Questi sono solo alcuni degli ambiti da tenere in considerazione quando si parla di coltivazione e produzione di alghe. Lo sanno bene a Itaca, la cooperativa romagnola che da alcuni anni lavora su soluzioni concrete di economia circolare per trasformare le alghe disponibili lungo la riviera adriatica in una risorsa ambientale, produttiva e occupazionale. In che cosa consiste il progetto Ulisse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle alghe dell’Adriatico una nuova economia verde. “Da scarto a bene multiuso”, ecco come

