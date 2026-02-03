Dall’Antoniano a Vancouver Il primo singolo per Valentina

Valentina Brandani Longo esce con il suo primo singolo, dopo anni di crescita tra Bologna e Vancouver. La musica di questa cantante di Budrio si apre ora a un pubblico internazionale, portando con sé le radici italiane e un sound che si fa strada oltre l’oceano.

Da Bologna a Vancouver, la nuova fase artistica di Valentina Brandani Longo. C’è una storia che parte da Budrio e attraversa anni di formazione musicale prima di trovare oggi una nuova voce dall’altra parte dell’oceano. È quella di Valentina Brandani Longo, 17 anni, cantante e songwriter di Budrio, che lo scorso 30 gennaio 2026 ha pubblicato su tutte le piattaforme musicali il singolo ’Brand New’, segnando l’inizio di una fase artistica più personale e consapevole. Valentina ha iniziato il suo percorso musicale molto presto, frequentando fin dall’infanzia le attività di Diapason Progetti Musicali, dove è stata notata per la sua passione e predisposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

