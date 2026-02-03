La Serie A ha il suo primo giocatore dalle Far Oer: si chiama Edmundsson e ora veste la maglia del Verona. È il primo difensore delle Far Oer a giocare nel massimo campionato italiano. Con il suo arrivo, i Paesi europei senza rappresentanza in Italia si riducono a cinque: Andorra, Azerbaigian, Malta, Irlanda del Nord e Gibilterra. Edmundsson fa il suo debutto tra le file del Verona, portando una novità nel calcio italiano e mostrando come il talento possa arrivare da qualsiasi parte del continente.

La nuova bandiera sulla cartina della Serie A tocca Verona e la colora di bianco, rosso e blu seguendo il vento delle Isole Far Oer. La porta con sé il nuovo acquisto di casa Hellas Andrias Edmundsson, classe 2000, capelli biondissimi e ambizioni chiare: "Voglio realizzare qualcosa che nella storia del mio Paese non è riuscita a nessuno". Missione compiuta: sarà il primo faroese a calcare i campi del nostro massimo campionato. Il piccolo arcipelago a metà strada fra Islanda, Scozia e Norvegia si arricchisce di un rappresentante dalle nostre parti. Uno che la valigia l'ha imbarcata in continuazione: ha iniziato nelle giovanili del Sunderland, poi è stato svezzato all'Aguilas (quarta serie spagnola), infine ha scalato le categorie del calcio polacco con il Chojniczanka Chojnice (terza serie) e soprattutto col Wisla Plock. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla Spagna alla Polonia, ora a Verona: chi è Edmundsson, il primo giocatore delle Far Oer in Serie A

L’Hellas Verona annuncia ufficialmente l’arrivo di Andrias Edmundsson.

