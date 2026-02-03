Dalla Regione un Fondo di 7,7 mln di euro per l' anticipazione delle spese di progettazione

La Regione ha deciso di mettere a disposizione quasi 7,8 milioni di euro per i Comuni pugliesi. La Giunta ha approvato oggi uno stanziamento che permette di anticipare le spese di progettazione tecnica, risorse provenienti dal Fondo rotativo per il 2026. La misura mira a facilitare i lavori di pianificazione e sviluppo nelle amministrazioni locali della regione.

La Giunta regionale ha approvato oggi lo stanziamento di 7 milioni e 770 mila euro per i Comuni pugliesi a valere sul "Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche" per l'anno 2026.

