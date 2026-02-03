Dal lavoro il riscatto Il colosso Intercos assume i detenuti | È un investimento

Da ilgiorno.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda Intercos, famosa nel settore del make-up, ha deciso di assumere due detenuti come parte del suo progetto #NextChapter. Si tratta di un’iniziativa nata per offrire opportunità di lavoro a chi sta ancora scontando la pena, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e rispondere alla carenza di talenti. La scelta di assumere persone in carcere nasce dalla volontà di aiutare chi ha bisogno di una seconda possibilità e di integrare nuove competenze nel settore.

Il riscatto che nasce dal lavoro, Intercos assume due detenuti. "Inclusione e carenza di talenti" sono i pilastri di #NextChapter, il progetto ideato da Gi Group, l’agenzia per l’impiego, dalla cooperativa sociale Homo Faber e dal gigante del make-up con quartier generale ad Agrate per dare una possibilità a chi non ha ancora finito di scontare la pena. Al lavoro due detenuti in semilibertà. "Non è un gesto simbolico, ma un investimento in persone, talento e fiducia – dice Maria D’agata, direttrice delle riorse umane –. Credo che prima di tutto il lavoro debba essere uno strumento che abbatte le barriere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dal lavoro il riscatto il colosso intercos assume i detenuti 200 un investimento

© Ilgiorno.it - Dal lavoro, il riscatto. Il colosso Intercos assume i detenuti: "È un investimento"

Approfondimenti su Intercos Lavoro

Bottega dell’economia carceraria: il lavoro dei detenuti diventa riscatto e riabilitazione

Il riscatto tra cultura e lavoro. Dal teatro alla falegnameria

Nella casa circondariale di Monza, un laboratorio di dignità e rinascita si sviluppa tra cultura, formazione e lavoro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Intercos Lavoro

Argomenti discussi: Dal lavoro, il riscatto. Il colosso Intercos assume i detenuti: È un investimento; Una rete per dare lavoro agli over. Il successo creato da ’Ape System’; Sul sequestro preventivo di somme oggetto di riscatto di una polizza vita - DB; Mitiga, l'impresa sociale dei detenuti per i detenuti: ll lavoro antidoto a recidive e stigma.

Il riscatto tra cultura e lavoro. Dal teatro alla falegnameriaC’è un carcere che lavora, studia, produce cultura e prova a ricucire legami. Accanto alle difficoltà della detenzione, aggravate dal grave sovraffollamento e dalle condizioni ambientali spesso ... ilgiorno.it

dal lavoro il riscattoIl riscatto del lavoroUn'occupazione dignitosa per chi è dietro le sbarre non dovrebbe essere considerato una scelta per pochi ma un imperativo pedagogico per tutti. Sarebbe tempo di osare, altrimenti le carceri saranno se ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.