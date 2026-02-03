L’azienda Intercos, famosa nel settore del make-up, ha deciso di assumere due detenuti come parte del suo progetto #NextChapter. Si tratta di un’iniziativa nata per offrire opportunità di lavoro a chi sta ancora scontando la pena, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e rispondere alla carenza di talenti. La scelta di assumere persone in carcere nasce dalla volontà di aiutare chi ha bisogno di una seconda possibilità e di integrare nuove competenze nel settore.

Il riscatto che nasce dal lavoro, Intercos assume due detenuti. "Inclusione e carenza di talenti" sono i pilastri di #NextChapter, il progetto ideato da Gi Group, l’agenzia per l’impiego, dalla cooperativa sociale Homo Faber e dal gigante del make-up con quartier generale ad Agrate per dare una possibilità a chi non ha ancora finito di scontare la pena. Al lavoro due detenuti in semilibertà. "Non è un gesto simbolico, ma un investimento in persone, talento e fiducia – dice Maria D’agata, direttrice delle riorse umane –. Credo che prima di tutto il lavoro debba essere uno strumento che abbatte le barriere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal lavoro, il riscatto. Il colosso Intercos assume i detenuti: "È un investimento"

Nella casa circondariale di Monza, un laboratorio di dignità e rinascita si sviluppa tra cultura, formazione e lavoro.

