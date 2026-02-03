Dal glamour estremo di Katinka in Zoolander al noir di Isabella Rossellini in Blue Velvet | ecco quando il trucco diventa identità racconto e leggenda
Il trucco e il modo in cui viene usato sul set possono cambiare il volto di un attore o un’attrice, trasformando il personaggio e anche l’immagine pubblica. È ciò che è successo a Katinka in
I l cinema lascia dei segni: parole, suoni, musiche, emozioni ma sopratutto immagini. Ci sono film che si ricordano per una battuta o una colonna sonora indimenticabile. E poi ci sono quelli che restano impressi per un rossetto, un eyeliner, uno sguardo inconfondibile. Il make-up, al cinema, non è mai un semplice ornamento: è carattere, trasformazione, identità di un personaggio. Dal glamour estremo di Zoolander al noir di Blue Velvet, ecco quando il trucco diventa identità, racconto e leggenda. Ciprie e polveri illuminanti per un trucco glow. guarda le foto Milla Jovovich in Zoolander. Katinka è la quintessenza del glamour da villain. 🔗 Leggi su Iodonna.it
