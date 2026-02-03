Il trucco e il modo in cui viene usato sul set possono cambiare il volto di un attore o un’attrice, trasformando il personaggio e anche l’immagine pubblica. È ciò che è successo a Katinka in

I l cinema lascia dei segni: parole, suoni, musiche, emozioni ma sopratutto immagini. Ci sono film che si ricordano per una battuta o una colonna sonora indimenticabile. E poi ci sono quelli che restano impressi per un rossetto, un eyeliner, uno sguardo inconfondibile. Il make-up, al cinema, non è mai un semplice ornamento: è carattere, trasformazione, identità di un personaggio. Dal glamour estremo di Zoolander al noir di Blue Velvet, ecco quando il trucco diventa identità, racconto e leggenda. Ciprie e polveri illuminanti per un trucco glow. guarda le foto Milla Jovovich in Zoolander. Katinka è la quintessenza del glamour da villain. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal glamour estremo di Katinka in "Zoolander" al noir di Isabella Rossellini in "Blue Velvet": ecco quando il trucco diventa identità, racconto e leggenda

Approfondimenti su Katinka Renée

Bologna si anima con una serie di poster dedicati a David Lynch, in occasione del suo ottantesimo compleanno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Katinka Renée

Argomenti discussi: Pat McGrath Labs ha presentato istanza di fallimento; Lazio, fatta per il nuovo portiere: arriva direttamente dai giallorossi | L'affare che non si aspettava nessuno; Stivaletti bordeaux: i modelli da avere subito e come abbinarli per dare una scossa ai tuoi look invernali!; Belen, il nuovo look in latex estremo fa esplodere Instagram. Ma c'è chi la critica: ecco il motivo.

Meteo: dal caldo estremo ai nubifragi, al via una lunga fase di maltempo; parla il meteorologo Mattia GussoniDal caldo estremo ai nubifragi, tutto nel giro di poche ore. Segno anche questo di un’Estate a dir poco estrema, con effetti esasperati dai cambiamenti climatici. Abbiamo chiesto a Mattia Gussoni, ... ilmeteo.it

Caldo estremo e notti super tropicali, ma dal weekend cambia tutto: arriva il ciclone CirceRoma, 23 luglio 2025 – Notti super tropicali con temperature fino a 30° e giornate roventi con picchi fino a 46° e oltre. Il caldo estremo di questi giorni, che potrebbe essere anche all’origine dei 5 ... quotidiano.net

La serie spettacolarizza la ricerca morbosa della bellezza associandola ad una malattia sessualmente trasmissibile. Ed ecco il sottotesto: lo stigma delle persone HIV positive. Con Ashton Kutcher e Isabella Rossellini. Su Disney+ - facebook.com facebook