Una donna che ha partorito da quasi un anno dice di sentirsi molto a disagio quando si tratta di riprendere i rapporti sessuali. Da allora, non ha più avuto intimità con il suo compagno e spiega di vivere questa situazione con difficoltà. La donna si rivolge a una dottoressa per trovare una soluzione al suo problema.

Salve dottoressa, ho partorito da quasi un anno e da allora non ho più avuto rapporti con il mio compagno. Non è solo mancanza di desiderio: è proprio che non riesco a lasciarmi andare e provo un disagio che non so spiegare. Lui inizia a viverla come un rifiuto, ma io stessa non capisco cosa mi stia accadendo. Può essere un blocco legato al parto? Grazie se vorrà rispondermi. L'articolo “Da quanto ho partorito mi sento molto a disagio a fare sesso.” proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Approfondimenti su Parto Disagio

Questa testimonianza racconta le sfide emotive di una neo mamma che si sente estranea al proprio corpo e affronta sentimenti di vergogna e disagio.

