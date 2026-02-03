Una donna racconta di aver evitato il rapporto sessuale da quasi un anno, dopo aver partorito. Si sente a disagio e non riesce a superare questa barriera con il suo compagno. La sua situazione evidenzia come il postpartum possa influenzare la vita sessuale e il benessere emotivo delle neo-mamme.

Salve dottoressa, ho partorito da quasi un anno e da allora non ho più avuto rapporti con il mio compagno. Non è solo mancanza di desiderio: è proprio che non riesco a lasciarmi andare e provo un disagio che non so spiegare. Lui inizia a viverla come un rifiuto, ma io stessa non capisco cosa mi stia accadendo. Può essere un blocco legato al parto? Grazie se vorrà rispondermi. L'articolo “Da quanto ho partorito mi sento molto a disagio a fare sesso.” proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

