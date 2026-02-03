da Qualiano sulla circumvallazione contromano per 20 chilometri | arrestato 28enne

Un 28enne è stato arrestato ieri pomeriggio dopo aver percorso circa 20 chilometri contromano sulla circumvallazione di Qualiano. La polizia ha inseguito l’auto per tutta la distanza, tentando di bloccare il veicolo senza successo fino all’arresto finale. L’uomo, visibilmente fuori controllo, ha rischiato più volte di causare incidenti, ma alla fine è stato fermato e portato in commissariato.

Inseguimento di circa 20 chilometri lungo la circonvallazione esterna, percorsa contromano, nel pomeriggio di ieri. Un 28enne di Caivano, Francesco Di Natale, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 15, nel comune di Qualiano, l’uomo non si è fermato all’alt imposto dai militari e si è dato alla fuga. L’inseguimento è proseguito lungo la circumvallazione esterna, in direzione opposta al senso di marcia, creando pericolo per gli automobilisti in transito. La corsa è terminata senza feriti grazie all’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a bloccare il veicolo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

