Da oggi e fino a venerdì, il Cere ospita la fase eliminatoria della Tennis Europe Winter Cup Under 16. L’ingresso è aperto a tutti, e gli appassionati possono seguire le partite della Coppa Davis giovanile. Per la quarta volta consecutiva, il torneo torna nel palazzetto della città, che si prepara a vivere giorni intensi di tennis giovanile. La finalissima chiuderà questa fase, portando in campo i migliori giovani talenti europei.

Sarà il Cere, per la quarta stagione di fila, ad ospitare da stamane a venerdì la Tennis Europe Winter Cup. La fase eliminatoria di quella che viene considerata una sorta di Coppa Davis a livello Under 16, vedrà sfidarsi sui campi cittadini 8 nazionali in cerca del pass per la finale continentale prevista a Ronchin (Francia). A fare gli onori di casa l’Italia, che cercherà di bissare il dominio del 2025, insieme a Croazia, Cipro, Francia, Romania, Slovenia e Ucraina, mentre l’ottava partecipante uscirà da una sorta di spareggio tra Grecia e Principato di Monaco. Il programma prevede alle 10 la sfida ellenico-monegasca, mentre alle 17 è previsto il sorteggio del tabellone, compilato dal supervisor Stefano Sacchi, cui seguirà la cerimonia d’apertura con la sfilata di tutti gli atleti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Da oggi a venerdì (con la finalissima) la fase eliminatoria di quella che viene considerata la Coppa Davis Under 16. Ingresso aperto a tutti. Al Cere ritorna la Tennis Europe Winter Cup

Approfondimenti su Cere TennisEurope

Zeno Roveri, tennista del Tennis Giotto, è stato convocato dalla nazionale italiana Under16 per partecipare alla Tennis Europe Winter Cup.

Al Policlinico Gemelli, si tiene un evento dedicato al tennis e alla solidarietà, con l’esposizione della Davis Cup e della Billie Jean King Cup.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cere TennisEurope

Argomenti discussi: Da oggi a venerdì (con la finalissima) la fase eliminatoria di quella che viene considerata la Coppa Davis Under 16. Ingresso aperto a tutti. Al Cere ritorna la Tennis Europe Winter Cup; Trasporti, al via da oggi gli scioperi di febbraio. Stop anche nazionali (di un giorno) sia per treni sia per aerei; Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 30 gennaio 2026; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 30 Gennaio, in prima serata.

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 30 gennaioLe serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset ... msn.com

Tennis, Coppa Davis e Billie Jean King Cup ad Altamura: i trofei dei grandi successi azzurri in mostra a Palazzo di Città #altamura - facebook.com facebook