Dà in escandescenze all' interno dell' ambulanza e aggredisce un membro dell' equipaggio della Croce Gialla

Un’ambulanza della Croce Gialla è stata presa d’assalto da un paziente che ha perso il controllo. L’uomo ha iniziato a urlare e a dare in escandescenze, finché non ha aggredito un membro dell’equipaggio. L’intervento si è trasformato in una scena di tensione, con gli operatori costretti a gestire una situazione ormai fuori controllo. La polizia è stata chiamata sul posto per calmare gli animi e garantire la sicurezza di tutti.

L'ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario si è consumato nella serata di ieri, con uno dei soccorritori che è stato colpito da un 30enne durante il trasporto all'ospedale di Torrette ANCONA – L'incolumità degli operatori sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni torna prepotentemente di attualità dopo l'ennesimo caso di aggressione, questa volta avvenuta ai danni di un membro dell'equipaggio di un'ambulanza della Croce Gialla. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, in piazza Pertini in prossimità dell'ingresso del maxi parcheggio. L'intervento del mezzo era stato richiesto per un 30enne anconetano, residente in una frazione del capoluogo, in forte stato di agitazione.

