Da Gramsci a Tolkien la battaglia per l’egemonia culturale adesso passa per la Terra di Mezzo

Elly Schlein ha preso la scena alla Fondazione Feltrinelli e ha chiesto di riprendere Tolkien. La leader democratica ha affrontato il tema della cultura e del potere, collegandolo alla battaglia per l’egemonia che, secondo lei, si gioca anche attraverso le storie e le narrazioni. La sua frase ha attirato l’attenzione e aperto un dibattito su come i simboli e le idee influenzano le opinioni pubbliche e i destini politici. La discussione si inserisce in un quadro più ampio, dove le battaglie culturali si sp

«Dobbiamo riprenderci Tolkien». È l'invito che Elly Schlein ha lanciato domenica primo febbraio dal palco della Fondazione Feltrinelli, a conclusione di "Un'altra storia. L'alternativa nel mondo che cambia", la prima tappa del «viaggio d'ascolto» del Pd per «delineare la cornice attuale e futura di un mondo contrassegnato da nuovi assetti globali, di un'economia sempre più condizionata dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale e di una democrazia aggredita da vecchie e nuove autocrazie sino dentro il cuore dell'Europa e dell'Occidente». Elly Schlein alla Fondazione Feltrinelli (Ansa). Tu mi scippi Gramsci e io mi (ri)prendo Tolkien.

