Da Gramsci a Tolkien la battaglia per l’egemonia culturale adesso passa per la Terra di Mezzo

Da lettera43.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein ha preso la scena alla Fondazione Feltrinelli e ha chiesto di riprendere Tolkien. La leader democratica ha affrontato il tema della cultura e del potere, collegandolo alla battaglia per l’egemonia che, secondo lei, si gioca anche attraverso le storie e le narrazioni. La sua frase ha attirato l’attenzione e aperto un dibattito su come i simboli e le idee influenzano le opinioni pubbliche e i destini politici. La discussione si inserisce in un quadro più ampio, dove le battaglie culturali si sp

«Dobbiamo riprenderci Tolkien». È l’invito che Elly Schlein ha lanciato domenica primo febbraio dal palco della Fondazione Feltrinelli, a conclusione di “Un’altra storia. L’alternativa nel mondo che cambia”, la prima tappa del «viaggio d’ascolto» del Pd per «delineare la cornice attuale e futura di un mondo contrassegnato da nuovi assetti globali, di un’economia sempre più condizionata dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale e di una democrazia aggredita da vecchie e nuove autocrazie sino dentro il cuore dell’Europa e dell’Occidente». Elly Schlein alla Fondazione Feltrinelli (Ansa). Tu mi scippi Gramsci e io mi (ri)prendo Tolkien. 🔗 Leggi su Lettera43.it

da gramsci a tolkien la battaglia per l8217egemonia culturale adesso passa per la terra di mezzo

© Lettera43.it - Da Gramsci a Tolkien, la battaglia per l’egemonia culturale adesso passa per la Terra di Mezzo

Approfondimenti su Gramsci Tolkien

Da Tolkien a Pasolini, tra Elly Schlein e Giorgia Meloni la battaglia ora è anche culturale

La lotta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni non si ferma alle parole politiche.

**Governo: Tolkien e Pasolini, tra Elly e Giorgia la battaglia (dura) ora è anche culturale**

Il dibattito tra i partiti si fa sempre più acceso, anche sul fronte culturale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Gramsci Tolkien

Argomenti discussi: Da Tolkien a Gramsci, a Pasolini: così destra e sinistra litigano sul pantheon di scrittori e cantanti; Mollicone: Tolkien di sinistra? Chiara Valerio è una donna brillante. La invito alla Camera.

da gramsci a tolkienDa Tolkien a Gramsci, a Pasolini: così destra e sinistra litigano sul pantheon di scrittori e cantantiElly Schlein ha puntato sull'autore del «Signore degli Anelli», simbolo della destra di Giorgia Meloni. Il caso di De Andrè e Guccini ... roma.corriere.it

da gramsci a tolkienDa Tolkien a Pasolini, tra Elly Schlein e Giorgia Meloni la battaglia ora è anche culturale(Adnkronos) – Difficile immaginare le schiere del Nazareno, alla testa Francesco Boccia, cingere d’assedio Minas Tirith. Oppure lanciarsi impavide lungo il Fosso di Helm agli ordini di Peppe Provenzan ... sassarinotizie.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.