Da Chibsah a Kouan quando la Strega mette muscoli nel motore

Il Benevento ha completato un mercato di gennaio molto mirato, portando tre nuovi giocatori in rosa. Tra questi, Chibsah e Kouan, che arrivano con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo e alzare ulteriormente la qualità della squadra. I nuovi arrivati si sono subito messi a disposizione, pronti a dare il loro contributo nelle prossime partite. La società ha puntato su interventi mirati, e ora il Benevento si prepara a affrontare il rush finale con una squadra più compatta e competitiva.

E' stato un mercato chirurgico quello fatto dal Benevento a gennaio con tre arrivi che hanno alzato ancora di più il livello già altissimo della rosa. A parte le dichiarazioni di circostanza di un paio di settimane fa ( "Stiamo bene così, può anche rimanere Viscardi" ) alla fine erano chiarissimi gli obiettivi di Carli che era alla ricerca di un centrocampista di sostanza e qualità oltre ad un terzino per sopperire all'infortunio di Ricci. Il massimo sarebbe stato tesserare anche un vice Lamesta, ma il Potenza in maniera inspiegabile si è messo di traverso impedendo l'approdo nel Sannio dell'ala offensiva Emmanuele Schimmenti che a breve potrà firmare con chiunque avendo il contratto in scadenza a giugno (LEGGI QUI).

