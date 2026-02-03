Cusano l’opposizione | Carenza servizi bancarie e disagio Ufficio Postale
I consiglieri di opposizione a Cusano Mutri tornano a sollevare i problemi dei cittadini. Questa volta si concentrano sulla carenza di servizi bancari e sul disagio causato dall’Ufficio Postale, che non funziona come dovrebbe. I rappresentanti del gruppo Nuova Cusano hanno consegnato al Sindaco una segnalazione formale, chiedendo interventi immediati per migliorare la situazione. La questione resta aperta e tiene banco tra i residenti.
I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno presentato al Sindaco di Cusano Mutri la segnalazioneproposta n. 34 del 2 febbraio 2026, con la quale portano all’attenzione dell’Amministrazione comunale le gravi criticità legate alla carenza di servizi bancari e alle condizioni di fruizione dell’ufficio postale cittadino. A seguito della chiusura dell’unico sportello bancario presente sul territorio comunale, Cusano Mutri è ormai da tempo privo di un presidio bancario stabile, con evidenti disagi per cittadini, imprese e, in particolare, per le fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Approfondimenti su Cusano Mutri
Cusano Mutri, l’opposizione: “Carenza di servizi bancari e disagi alle Poste”
I consiglieri di opposizione a Cusano Mutri denunciano carenze nei servizi bancari e disagi alle Poste.
Ufficio postale. Arrivano nuovi servizi
Gli uffici postali introducono nuovi servizi per rispondere alle esigenze di un contesto sempre più digitale.
Ultime notizie su Cusano Mutri
‘Carenza di servizi bancari e disagi per l’ufficio postale a Cusano Mutri’: l’opposizione scrive al sindacoI consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno presentato al Sindaco di Cusano Mutri la se ... ntr24.tv
Due uomini sono entrati nell'ufficio postale situato in Valpolicella nella mattinata di lunedì e si sono fatti consegnare il denaro dall'unica impiegata presente, prima di allontanarsi e far perdere le proprie tracce - facebook.com facebook
Porto Ceresio, rettificate le date di chiusura dell’Ufficio Postale per il Progetto Polis x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.