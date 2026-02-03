Cusano l’opposizione | Carenza servizi bancarie e disagio Ufficio Postale

I consiglieri di opposizione a Cusano Mutri tornano a sollevare i problemi dei cittadini. Questa volta si concentrano sulla carenza di servizi bancari e sul disagio causato dall’Ufficio Postale, che non funziona come dovrebbe. I rappresentanti del gruppo Nuova Cusano hanno consegnato al Sindaco una segnalazione formale, chiedendo interventi immediati per migliorare la situazione. La questione resta aperta e tiene banco tra i residenti.

I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno presentato al Sindaco di Cusano Mutri la segnalazioneproposta n. 34 del 2 febbraio 2026, con la quale portano all’attenzione dell’Amministrazione comunale le gravi criticità legate alla carenza di servizi bancari e alle condizioni di fruizione dell’ufficio postale cittadino. A seguito della chiusura dell’unico sportello bancario presente sul territorio comunale, Cusano Mutri è ormai da tempo privo di un presidio bancario stabile, con evidenti disagi per cittadini, imprese e, in particolare, per le fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

