Curiosità i formaggi artigianali cilentani di Capramì deliziano grandi e piccini

I formaggi artigianali di Capramì stanno attirando l’attenzione dei consumatori. Preparati con latte caprino naturale, senza conservanti, i prodotti sono freschi e vivi. La gente si ferma a scoprire le specialità del Cilentano, grandi e piccini. La produzione si svolge ancora a mano, mantenendo intatta la qualità e la genuinità.

Prodotti vivi e naturali, 100% artigianali: i formaggi di Capramì stanno incuriosendo tutti gli amanti del latte caprino. Il nuovo singolare spaccio aziendale cilentano è a Capaccio Paestum, sulla statale 18 Tirrena Inferiore ed è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

