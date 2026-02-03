Cure rigenerative vaginali | le terapie innovative per atrofia e secchezza

Le donne che affrontano atrofia e secchezza vaginale trovano ora nuove soluzioni. Le terapie rigenerative stanno entrando nelle cliniche, offrendo alternative più efficaci rispetto ai trattamenti tradizionali. Molte donne si rivolgono ai medici per migliorare la qualità di vita, sperando di riprendere rapporti più confortevoli e meno dolorosi.

C 'è un momento, nella vita di molte donne, in cui il corpo cambia linguaggio. La mucosa vaginale diventa più fragile, il desiderio si affievolisce, i rapporti iniziano a far male. Succede spesso in menopausa, ma non solo. E troppo a lungo questi segnali sono stati minimizzati o vissuti in silenzio. Oggi, però, la ginecologia ha strumenti nuovi per affrontare questi disturbi in modo concreto e non invasivo. Le cure rigenerative vaginali non promettono miracoli, ma lavorano sulla fisiologia dei tessuti, migliorando idratazione, elasticità e tono, con ricadute importanti anche sulla vita sessuale e sul benessere quotidiano.

