Sempre più prodotti e tecnologie arrivano sul mercato per migliorare la cura dei capelli. Dai dispositivi hi-tech ai trattamenti innovativi, le novità puntano a cambiare radicalmente il modo di prendersi cura di lunghezze e cuoio capelluto. Le aziende lanciano soluzioni che promettono risultati più efficaci e duraturi, spingendo i clienti a sperimentare nuove formule e tecnologie avanzate.

Shampoo, balsamo, piastre & co., dopotutto, sono diventati sempre più sofisticati. Le formule di detergenti e maschere racchiudono ingredienti che di solito troviamo solo in lussuose creme e sieri per il viso, abbinati a profumazioni messe a punto da esperti in aromaterapia, mentre gli strumenti per lo styling sono sempre più smart e performanti. Non a caso si parla di skinification dell'hair-care, fenomeno che suggerisce di trattare il cuoio capelluto come un'estensione dell'epidermide del viso, dedicandogli le stesse attenzioni. Dalla luce LED ai prodotti anti-age, passando per asciugacapelli futuristici e attivi che proteggono la barriera cutanea, ecco sei novità per la cura dei capelli da tenere d'occhio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cura dei capelli, 6 novità da tenere d'occhio

