Crosetto | 2mila militari per Olimpiadi

Il ministro della Difesa Crosetto ha annunciato che durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 arriveranno circa 2.000 militari. Lo scopo è rafforzare la sicurezza in vista dell’evento, che richiama molte persone da tutto il mondo. I militari saranno impiegati per controlli e sorveglianza, per garantire che tutto si svolga senza intoppi. La decisione arriva in un momento in cui le autorità vogliono mettere in campo le misure più efficaci per proteggere atleti e spettatori.

12.36 Il ministro della Difesa Crosetto ha annunciato che, in occasione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, la Difesa fornirà un supporto composto da 1.928 militari e 170 mezzi, con l'impiego di assetti radar, droni e aerei. In un messaggio su X, Crosetto ha aggiunto che il dispositivo di sicurezza prevede anche 2mila carabinieri. Inoltre il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso ha autorizzato l'utilizzo di circa 8.000 frequenze radio per poter facilitare le comunicazioni.

