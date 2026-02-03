Crolla un’altra palma strada chiusa

Da genovatoday.it 3 feb 2026

Questa mattina a Nervi, a Genova, una palma si è schiantata sulla strada in via Eros da Ros. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per sicurezza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’area. La palma, ormai pericolante da tempo, non è la prima a cadere in quella zona. La paura tra i residenti cresce, soprattutto con il vento che soffia forte in queste ore. La situazione rimane sotto controllo, ma si aspetta che

Nella mattinata di martedì 3 febbraio una palma è crollata sulla strada in via Eros da Ros, a Genova Nervi. L’albero ha sfondato le recinzioni di un terreno privato e si è abbattuto sulla via che collega la stazione Fs di Nervi all'ingresso dei parchi. Sul posto è intervenuta la polizia locale.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Centocelle, crolla un pino in mezzo alla strada: chiusa via Delpino

A Centocelle, a Roma, via Delpino è stata temporaneamente chiusa a causa del crollo di un pino.

Castro dei Volsci, crolla un muro: 4 auto distrutte e strada chiusa

Martedì 5 gennaio 2026, a Castro dei Volsci, un muro di contenimento è crollato in via San Rocco, causando la distruzione di quattro auto e la chiusura temporanea della strada.

