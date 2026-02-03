Croci rosse mantelli bianchi spade e cerimonie | il ritorno dei Templari a Bari

A Bari, un gruppo di persone ha partecipato a una cerimonia che richiama i tempi dei Templari. Indossano mantelli bianchi con una croce rossa cucita sul petto e sfilano in silenzio tra le vie della città. La scena sembra uscita da un’altra epoca, con luci basse e un’aria quasi teatrale. I partecipanti si muovono con passo deciso, creando un’immagine che fa pensare a riti antichi e simboli di un passato medievale.

Riti, luoghi di culto, proprietà medievali. Ecco come e dove si muovono in città le associazioni che si rifanno all'antico ordine cavalleresco cristiano ma senza il riconoscimento del Vaticano La luce è bassa, quasi teatrale. I candidi mantelli bianchi scendono fino alle caviglie, tutti segnati da una croce patente rossa cucita sul petto. Al centro della cripta, una lunga spada medievale poggiata su un panno scuro e un leggìo con un testo letto a voce solenne. Formule che richiamano "onore", "custodia dei valori cristiani", "difesa dei pellegrini".

