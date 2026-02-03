Critical Minerals Summit Ecco perché conta la missione a Washington di Tajani
Domani il ministro degli Esteri Antonio Tajani vola a Washington per partecipare al Critical Minerals Summit, una riunione importante sui minerali critici. L’evento, convocato dal Segretario di Stato americano Marco Rubio e aperto congiuntamente con il vicepresidente degli Stati Uniti, punta a rafforzare la collaborazione tra Italia e Stati Uniti sui materiali strategici. Tajani si recherà negli Stati Uniti per discutere di come l’Italia può contribuire a garantire le forniture di minerali fondamentali per l’industria e la tecnologia, in un momento in cui la dipendenza da fonti esterne diventa
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà domani a Washington per partecipare alla riunione ministeriale sui minerali critici, Critical Minerals Summit convocata dal Segretario di Stato statunitense Marco Rubio e aperta congiuntamente con il vicepresidente J.D. Vance. Un appuntamento che va letto non solo come tappa di agenda diplomatica, ma come segnale politico preciso: il dossier delle materie prime strategiche è ormai pienamente entrato nel perimetro della politica estera e industriale occidentale, e l’Italia intende collocarsi dentro questo passaggio con una postura attiva. La riunione rappresenta infatti uno dei primi momenti di presentazione della riorganizzazione della Mineral Security Partnership, destinata a evolvere in una piattaforma multilaterale strutturata. 🔗 Leggi su Formiche.net
