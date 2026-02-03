Crescono le birre analcoliche e la cultura del cocktail fuori casa

Rimini si appresta a diventare il centro delle novità nel mondo delle bevande. A pochi giorni dall’apertura di Beer&Food Attraction, che si terrà dal 15 al 17 febbraio, la città si prepara ad accogliere una vera e propria vetrina sulle tendenze del consumo fuori casa. Crescono le birre analcoliche e la cultura dei cocktail, segnando un cambiamento evidente nel settore. La manifestazione si conferma come il principale punto di riferimento per scoprire cosa si beve oggi e cosa potrebbe diventare di moda domani.

Rimini si prepara a diventare il cuore pulsante del beverage europeo. A pochi giorni dall'apertura di Beer&Food Attraction, in programma dal 15 al 17 febbraio, la manifestazione si conferma come il principale osservatorio sulle nuove tendenze del consumo fuori casa, restituendo la fotografia di un mercato dinamico e in forte evoluzione. Il mondo della birra resta il fulcro di un comparto che oggi vale 10,4 miliardi di euro, secondo i dati Assobirra. A trainarne la crescita sono due fenomeni paralleli: da un lato le birre artigianali, che hanno superato i 183 milioni di atti di acquisto, con un incremento del 15% rispetto al periodo pre-Covid; dall'altro le birre analcoliche, protagoniste di un vero cambio di passo.

