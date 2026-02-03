Cremonese-Inter petardo Audero | stangata UFFICIALE dal Ministero degli Interni

Il tifoso nerazzurro che ha lanciato il petardo durante la partita tra Cremonese e Inter è stato colpito da una stangata ufficiale del Ministero degli Interni. Dopo aver cambiato ospedale, passando da Cremona a Modena, ora si trova sotto sanzione per aver messo a rischio la sicurezza pubblica, in un episodio che ha rischiato di compromettere lo svolgimento regolare della gara.

“Il provvedimento è finalizzato a garantire la tutela della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive” Ha cambiato ospedale, passando da quello di Cremona a quello di Modena, il tifoso dell’ Inter che domenica, dal settore ospiti, ha lanciato il petardo in prossimità del portiere della Cremonese Emil Audero. Lo riporta l’agenzia ‘Ansa’. Cambia ospedale, è in condizioni critiche: cosa succede dopo Cremonese-Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il quarantenne romagnolo è incensurato nonché appartenente all’Inter Club San Marino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il tifoso dell’Inter che domenica ha lanciato un petardo in prossimità di Emil Audero durante la match tra Cremonese e Inter ha ricevuto una stangata ufficiale dal Ministero degli Interni.

A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, Emil Audero, il portiere della Cremonese, è stato colpito da un petardo lanciato dalla tifoseria ospite.

