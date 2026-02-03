La partita tra Cremonese e Inter si è interrotta domenica scorsa dopo il lancio di un petardo. La Digos ha arrestato un ultrà interista di 19 anni, ritenuto responsabile dell’episodio che ha stordito il portiere Emil Audero e ha causato la sospensione della gara. Le indagini proseguono per chiarire altri dettagli sulla vicenda.

Svolta nelle indagini sull’episodio che ha portato alla sospensione di Cremonese-Inter. La Digos ha arrestato un ultrà interista di 19 anni, ritenuto responsabile del lancio del petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero, costringendo l’arbitro a interrompere la gara. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato su disposizione della Procura di Milano, con la formula della flagranza differita, prevista dalla normativa contro la violenza negli stadi. Il giovane, appartenente al gruppo ultras Viking della curva nerazzurra, è stato fermato a Milano nelle ore successive all’identificazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Cremonese-Inter, arrestato l’ultrà del petardo: ha 19 anni

La Digos di Milano ha fermato un ultrà dell'Inter di 19 anni.

La polizia ha arrestato un ultrà di 19 anni della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking.

