Crans Montana uno scempio | rimborsi non pervenuti autopsie e test mai eseguiti E spunta l’ipotesi riesumazione delle salme

A distanza di settimane, ancora nessuna spiegazione chiara sulla vicenda di Crans Montana. Le famiglie aspettano risposte, ma tra autopsie saltate e test mai fatti, la situazione resta confusa. Ora spunta l’ipotesi di riesumare le salme per fare luce su quello che è successo. La speranza di chiarimenti si scontra con una realtà fatta di ritardi e omissioni.

Crans Montana, uno scempio senza fine. Tra indagini lacunose, autopsie e test mai eseguiti, rimborsi fantasma e l’ombra di un batterio killer, la ricerca della verità è un calvario per le famiglie. A oltre un mese dalla tragica notte di Capodanno, il rogo in Svizzera continua a bruciare sulle ceneri di una polemica e di un dolore che non accennano a placarsi. Stavolta, però, anche sotto il macigno di un’inchiesta svizzera che appare di giorno in giorno sempre più lacunosa e superficiale rispetto a quello che è il grave lutto delle famiglie. Così, mentre l’Italia attende ancora risposte ufficiali dalla Procura di Sion per le 41 giovani vite spezzate e i 116 feriti (tra cui sei giovani nostri connazionali), il quadro che emerge è quello di una gestione burocratica che fin qui non ha dato le risposte dovute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Approfondimenti su Crans Montana Scempio

La procura di Roma ha disposto la riesumazione delle salme delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana, per nuovi accertamenti.

Le autorità svizzere non hanno ancora eseguito le autopsie sui corpi delle vittime del rogo di Crans Montana.

Ultime notizie su Crans Montana Scempio

Crans-Montana, trasferito al Policlinico uno dei feriti: ha un’insufficienza respiratoria acuta e graveMilano, 14 gennaio 2026 – Sono scesi a undici i ragazzi ricoverati presso l’Ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasti gravemente feriti nell’incendio di Crans-Montana nella notte tra il 31 ... ilgiorno.it

Crans Montana, la mamma di un ragazzo disperso: «Dove sono tutti i nostri figli?» VIDEOCRANS MONTANA - Laetitia Brodard è la madre di Arthur Brodard, uno dei ragazzi che risultano ancora dispersi nella strage di Capodanno di Crans-Montana. Il bilancio dell'incendio scoppiato nel locale ... ilgazzettino.it

A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, il dolore resta intatto. Un pensiero silenzioso va a tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che convivono ogni giorno con un’assenza impossibile da colmare. Ricordare è un gesto di rispetto. Non - facebook.com facebook

Le prime 50 famiglie colpite dall’incendio di Crans-Montana ricevono 10.000 franchi x.com