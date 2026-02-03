Crans-Montana le ultime notizie dal mistero delle autopsie al milione di franchi stanziato per le vittime
La polizia di Crans-Montana sta indagando sulla strage avvenuta in città, con molti dettagli ancora da chiarire. Le autopsie, che avrebbero dovuto aiutare a capire cosa sia successo, non sono state ancora effettuate. Nel frattempo, le vittime attendono i risarcimenti promessi, ma finora non hanno visto un euro. Gli interrogatori continuano, mentre le autorità cercano di fare luce su un episodio che ha sconvolto la comunità.
Venerdì 6 febbraio è in programma il primo interrogatorio al funzionario che si occupa attualmente della sicurezza anti incendio all’interno del comune di Crans-Montana. La settimana prossima verrà, inoltre, ascoltato l’ex responsabile che ha firmato il verbale di ispezione del locale Le Constellation. Solo dopo queste audizioni verranno ascoltati i coniugi Moretti. Le ultime notizie sulle indagini per far luce sulla strage di Crans-Montana avrebbe un unico vettore, quello di stabilire le reali responsabilità di quanto accaduto. La lista degli indagati potrebbe, infatti, essere ampliata. Due, invece, i principali dubbi presenti sul caso, il giallo delle autopsie e il milione di franchi svizzeri stanziati come risarcimento. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Crans Montana Mistero
Crans-Montana, i Moretti chiedono di oscurare il sito sul rogo. Dal Comune 1 milione di franchi per le vittime
La procura di Sion ha respinto la richiesta dei Moretti di oscurare il sito con foto e video della loro sparatoria a Capodanno.
Crans-Montana, il Comune stanzia un milione di franchi per le vittime
Il Comune di Crans-Montana ha deciso di mettere sul tavolo un milione di franchi per aiutare le persone colpite dall’incendio di Capodanno.
Ultime notizie su Crans Montana Mistero
Argomenti discussi: Rogo di Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati; La tragedia di Crans-Montana vista da Francia e Italia; Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera; Crans, 171 telefonate in un'ora e mezza: C'è un'emergenza. Lo strazio e le richieste di aiuto.
Crans-Montana, sale a 41 morti il bilancio delle vittime: deceduto un 18enneIn queste ore in cui le vostre anime sono trafitte non solo dalla sofferenza, ma anche dall' incomprensione e dal senso di abbandono, non posso che affidarvi alla Vergine Maria, che vi stringe al suo ... tg.la7.it
Crans-Montana: Come stanno i feriti a livello fisico e psicologico?Scopri le ultime notizie sui feriti di Crans-Montana: le loro condizioni e i percorsi di riabilitazione post-incendio. microbiologiaitalia.it
Cagliari, summit in Prefettura: «Crans-Montana, ora più controlli nei locali» x.com
Mentre l’Italia attende ancora gli atti e risposte concrete dalla procura di Sion, le omissioni della prima fase delle indagini sul rogo di Crans Montana, dove 41 persone sono morte e altre 116 sono rimaste ferite, continuano a condizionare l’inchiesta. A cominci - facebook.com facebook
