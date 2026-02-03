La polizia di Crans-Montana sta indagando sulla strage avvenuta in città, con molti dettagli ancora da chiarire. Le autopsie, che avrebbero dovuto aiutare a capire cosa sia successo, non sono state ancora effettuate. Nel frattempo, le vittime attendono i risarcimenti promessi, ma finora non hanno visto un euro. Gli interrogatori continuano, mentre le autorità cercano di fare luce su un episodio che ha sconvolto la comunità.

Venerdì 6 febbraio è in programma il primo interrogatorio al funzionario che si occupa attualmente della sicurezza anti incendio all’interno del comune di Crans-Montana. La settimana prossima verrà, inoltre, ascoltato l’ex responsabile che ha firmato il verbale di ispezione del locale Le Constellation. Solo dopo queste audizioni verranno ascoltati i coniugi Moretti. Le ultime notizie sulle indagini per far luce sulla strage di Crans-Montana avrebbe un unico vettore, quello di stabilire le reali responsabilità di quanto accaduto. La lista degli indagati potrebbe, infatti, essere ampliata. Due, invece, i principali dubbi presenti sul caso, il giallo delle autopsie e il milione di franchi svizzeri stanziati come risarcimento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, le ultime notizie dal mistero delle autopsie al milione di franchi stanziato per le vittime

Approfondimenti su Crans Montana Mistero

La procura di Sion ha respinto la richiesta dei Moretti di oscurare il sito con foto e video della loro sparatoria a Capodanno.

Il Comune di Crans-Montana ha deciso di mettere sul tavolo un milione di franchi per aiutare le persone colpite dall’incendio di Capodanno.

Ultime notizie su Crans Montana Mistero

