Crans-Montana i Moretti tentano di bloccare sito con le testimonianze sulla strage

A Crans-Montana, i familiari delle vittime dell’incendio hanno deciso di agire. Romain Jordan, uno degli avvocati, ha aperto un sito web dove si raccolgono testimonianze e documenti sulla tragedia di Le Constellation. La famiglia vuole fare luce sui fatti e mettere insieme tutte le prove possibili. La strada non è facile, ma non si arrendono.

Uno degli avvocati delle famiglie delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, Romain Jordan, ha creato un sito web per raccogliere testimonianze e documenti relativi alla strage a Le Constellation. Jacques e Jessica Moretti, assistiti dai loro avvocati, hanno tentato di avviare un’azione legale per ottenere il blocco immediato del sito web crans.merkt.ch. Il loro ricorso sarebbe stato respinto dalla Procura della Repubblica del Vallese, secondo quanto riportato dall’emittente svizzera Leman Bleu. Secondo le informazioni raccolte, la procura ha dichiarato che non saranno presentate accuse contro la piattaforma online. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, i Moretti tentano di bloccare sito con le testimonianze sulla strage Approfondimenti su Crans Montana Strage Crans Montana, i Moretti tentano di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage La Procura di Sion ha respinto la richiesta dei coniugi Moretti di oscurare il sito online che raccoglie testimonianze sulla strage di Crans Montana. Crans-Montana, i Moretti provano a far oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage. Ma la procura respinge il ricorso I coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation, hanno cercato di chiudere il sito che raccoglie testimonianze sulla strage di Capodanno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Crans Montana Strage Argomenti discussi: Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation; Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo. I no della banca a Jacques e Jessica Moretti; Crans, i Moretti blindati in casa. Mistero sul milionario che ha pagato la cauzione; Crans-Montana, Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti: Inaccettabile. Il presidente svizzero: La politica non deve interferire. Crans Montana, i Moretti tentano di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strageLa Procura di Sion non darà corso alla richiesta dei coniugi Moretti, proprietari del Constellation di oscurare la piattaforma on line in cui ... msn.com Crans-Montana, i Moretti volevano cancellare le testimonianze della strage: ricorso respintoIl caso giudiziario relativo alla strage di Crans-Montana si arricchisce di un nuovo capitolo che vede contrapposti i proprietari del locale andato in fiamme ... thesocialpost.it Mentre l’Italia attende ancora gli atti e risposte concrete dalla procura di Sion, le omissioni della prima fase delle indagini sul rogo di Crans Montana, dove 41 persone sono morte e altre 116 sono rimaste ferite, continuano a condizionare l’inchiesta. A cominci - facebook.com facebook Crans-Montana, i Moretti provano a oscurare il sito che raccoglie denunce e testimonianze sulla strage x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.