Crans-Montana | coniugi Moretti chiedono l’oscuramento di un sito dopo il rogo la Procura si oppone

Questa notte a Crans-Montana, in Svizzera, tre persone sono morte in un incendio scoppiato nel cuore della notte di Capodanno. I coniugi Moretti hanno chiesto di oscurare un sito legato alla tragedia, ma la Procura si oppone. La polizia sta facendo approfondimenti per capire cosa abbia scatenato il rogo e se ci siano responsabilità precise.

Crans-Montana, in Svizzera, è stata la sede di una tragica incidente mortale nel cuore della notte di Capodanno: un rogo ha causato la morte di tre persone. A seguito dell'evento, un sito web è stato creato per raccogliere foto, testimonianze e informazioni relative all'incendio. I coniugi Moretti, indagati per omicidio e incendio colposo, hanno chiesto di oscurare tale piattaforma, considerando che fosse un rischio per l'indagine. La richiesta è stata respinta dalla Procura di Sion, che ha dichiarato che il sito non costituisce alcun pericolo per l'indagine. Secondo l'autorità giudiziaria, la legge svizzera non vietava la raccolta di prove attraverso il formato online, né poteva influenzare i testimoni.

