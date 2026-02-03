Covid quegli effetti a lungo termine che attaccano il cervello
Dopo aver superato l’infezione, molte persone si trovano ad affrontare problemi neurologici e psicologici che non scompaiono facilmente. Le complicanze a lungo termine colpiscono il cervello, creando difficoltà che durano settimane o mesi. Gli esperti confermano che queste conseguenze sono una delle sfide più forti dell’epoca post-pandemica.
AGI - Le complicanze neurologiche e psicologiche legate all'infezione da Covid sono una realtà clinica riconosciuta e rappresentano una delle principali sfide sanitarie di lungo periodo dell'era post-pandemica. È quanto emerge da una recente pubblicazione internazionale su Nature Reviews Disease Primers, che definisce in modo sistematico il quadro del cosiddetto Neuro-Covid, ovvero l'insieme delle manifestazioni neurologiche associate al COVID-19 e al Long-Covid, negli adulti e nei bambini. Secondo le stime riportate nello studio, il Long-Covid colpisce tra 80 e 400 milioni di persone nel mondo. 🔗 Leggi su Agi.it
