Questa mattina il governo ha fatto un passo indietro, lasciando perdere l’idea di un giro di vite sulla sicurezza. Inizialmente aveva puntato a grandi cambiamenti, ma ora si trova in stallo, senza aver portato a termine nulla. Le opposizioni restano a guardare, mentre il governo cerca di riorganizzarsi.

Fuori i violenti Nulla di fatto al vertice sulla sicurezza. Pesano le divisioni e soprattutto i dubbi del Colle su fermi preventivi e cauzione Fuori i violenti Nulla di fatto al vertice sulla sicurezza. Pesano le divisioni e soprattutto i dubbi del Colle su fermi preventivi e cauzione Partito con il miraggio di un arrembaggio securitario senza precedenti, il governo si è ritrovato ad annaspare nell’acqua, senza decidere niente. Alla fine, per evitare la figuraccia, si è attaccato a un improbabile appello unitario rivolto all’opposizione: «La presidente Meloni e il governo ribadiscono il pieno sostegno alle forze dell’ordine e, in questa delicata fase (anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein) intendono rivolgere all’opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Costretto ad arretrare il governo si aggrappa alle opposizioni

Il governo ha deciso di mettere uno stop alla proposta di fermo preventivo.

Questa mattina il governo ha deciso di rallentare sulla questione della sicurezza.

