Così l’intelligenza artificiale relega il DMO al passato
L’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo di promuovere le destinazioni turistiche. Secondo alcuni esperti, il tradizionale DMO, che si occupava di marketing, comunicazione e coordinamento degli operatori, rischia di diventare obsoleto. La tecnologia avanza così velocemente che molte delle funzioni storiche del DMO sembrano ormai superate, sostituite da strumenti più moderni e automatizzati.
di Claudio Pisapia L’intelligenza artificiale determina un nonsenso del DMO, perché cambia il paradigma: Il DMO nasce per promuovere una destinazione, fare marketing e comunicazione, coordinare gli operatori favorire la vendita del prodotto. Queste funzioni oggi si fanno con IA, con risultati migliori, piu velocemente e a costi infinitamente piu bassi del DMO. Profilazione dei visitatori, storytelling personalizzato, gestione flussi e stagionalità, pricing, prenotazioni, promozione, analisi reputazionale in tempo reale. L’Intelligenza Artificiale svuota il DMO del suo senso operativo originario.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su intelligenza artificiale Relega
In cucina arriva l'intelligenza artificiale: così si evolve il Bimby
In un'epoca di innovazione tecnologica, il Bimby si evolve integrando l'intelligenza artificiale.
Mondiale 2026, così l’Intelligenza Artificiale aiuterà arbitri e tifosi
Al Mondiale 2026, l'Intelligenza Artificiale sarà utilizzata per supportare arbitri e tifosi, contribuendo a rendere il gioco più accurato e trasparente.
Ultime notizie su intelligenza artificiale Relega
Argomenti discussi: Scanner selvaggi | Così l'intelligenza artificiale voleva distruggere tutti i libri del mondo; Meta gioca le sue carte: più intelligenza artificiale per spingere la pubblicità; TetiAI, quando l'intelligenza artificiale diventa etica: Così l'essere umano resta al centro. La startup di due 30enni bolognesi; Così l’intelligenza artificiale relega il DMO al passato.
TetiAI, quando l’intelligenza artificiale diventa etica: «Così l’essere umano resta al centro». La startup di due 30enni bolognesiTeti, creato da Marcello Violini e Lorenzo Nargiso, appena lanciato su web, iOS e Android, è un collaboratore digitale con memoria permanente che conserva preferenze, progetti e decisioni, in antitesi ... corrieredibologna.corriere.it
L’intelligenza artificiale può essere etica e potenziare il pensiero? L’esempio di TetiAILeggi su Sky TG24 l'articolo L’intelligenza artificiale può essere etica e potenziare il pensiero? L’esempio di TetiAI ... tg24.sky.it
Le simmetrie nascoste. Perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani di Giorgio Parisi (Autore). Rizzoli (Editore), 2026 I sistemi semplici si somigliano tutti, ogni sistema complesso è complesso a modo suo. Così, parafrasando l'incip - facebook.com facebook
Intelligenza artificiale: così la Cina sfida gli Usa con energia low cost e software libero 24plus.ilsole24ore.com/art/intelligen… x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.