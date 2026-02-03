Così l’intelligenza artificiale relega il DMO al passato

Da ildenaro.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo di promuovere le destinazioni turistiche. Secondo alcuni esperti, il tradizionale DMO, che si occupava di marketing, comunicazione e coordinamento degli operatori, rischia di diventare obsoleto. La tecnologia avanza così velocemente che molte delle funzioni storiche del DMO sembrano ormai superate, sostituite da strumenti più moderni e automatizzati.

di Claudio Pisapia L’intelligenza artificiale determina un nonsenso del DMO, perché cambia il paradigma: Il DMO nasce per promuovere una destinazione, fare marketing e comunicazione, coordinare gli operatori favorire la vendita del prodotto. Queste funzioni oggi si fanno con IA, con risultati migliori, piu velocemente e a costi infinitamente piu bassi del DMO. Profilazione dei visitatori, storytelling personalizzato, gestione flussi e stagionalità, pricing, prenotazioni, promozione, analisi reputazionale in tempo reale. L’Intelligenza Artificiale svuota il DMO del suo senso operativo originario.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su intelligenza artificiale Relega

In cucina arriva l'intelligenza artificiale: così si evolve il Bimby

In un'epoca di innovazione tecnologica, il Bimby si evolve integrando l'intelligenza artificiale.

Mondiale 2026, così l’Intelligenza Artificiale aiuterà arbitri e tifosi

Al Mondiale 2026, l'Intelligenza Artificiale sarà utilizzata per supportare arbitri e tifosi, contribuendo a rendere il gioco più accurato e trasparente.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su intelligenza artificiale Relega

Argomenti discussi: Scanner selvaggi | Così l'intelligenza artificiale voleva distruggere tutti i libri del mondo; Meta gioca le sue carte: più intelligenza artificiale per spingere la pubblicità; TetiAI, quando l'intelligenza artificiale diventa etica: Così l'essere umano resta al centro. La startup di due 30enni bolognesi; Così l’intelligenza artificiale relega il DMO al passato.

così l intelligenza artificialeTetiAI, quando l’intelligenza artificiale diventa etica: «Così l’essere umano resta al centro». La startup di due 30enni bolognesiTeti, creato da Marcello Violini e Lorenzo Nargiso, appena lanciato su web, iOS e Android, è un collaboratore digitale con memoria permanente che conserva preferenze, progetti e decisioni, in antitesi ... corrieredibologna.corriere.it

così l intelligenza artificialeL’intelligenza artificiale può essere etica e potenziare il pensiero? L’esempio di TetiAILeggi su Sky TG24 l'articolo L’intelligenza artificiale può essere etica e potenziare il pensiero? L’esempio di TetiAI ... tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.