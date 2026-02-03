Così l’intelligenza artificiale relega il DMO al passato

L’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo di promuovere le destinazioni turistiche. Secondo alcuni esperti, il tradizionale DMO, che si occupava di marketing, comunicazione e coordinamento degli operatori, rischia di diventare obsoleto. La tecnologia avanza così velocemente che molte delle funzioni storiche del DMO sembrano ormai superate, sostituite da strumenti più moderni e automatizzati.

di Claudio Pisapia L’intelligenza artificiale determina un nonsenso del DMO, perché cambia il paradigma: Il DMO nasce per promuovere una destinazione, fare marketing e comunicazione, coordinare gli operatori favorire la vendita del prodotto. Queste funzioni oggi si fanno con IA, con risultati migliori, piu velocemente e a costi infinitamente piu bassi del DMO. Profilazione dei visitatori, storytelling personalizzato, gestione flussi e stagionalità, pricing, prenotazioni, promozione, analisi reputazionale in tempo reale. L’Intelligenza Artificiale svuota il DMO del suo senso operativo originario.🔗 Leggi su Ildenaro.it

