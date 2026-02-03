Cosa succede ad affidare la nostra salute ad una app

Nel presentare al mondo "ChatGpt Health", il colosso OpenAi ha subito precisato che questa nuova area dedicata al benessere personale "non è destinata né alla diagnosi né al trattamento. Aiuta, invece, a orientarsi tra le domande quotidiane e a comprendere gli andamenti nel tempo". Detto, fatto.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su ChatGpt Health

Durante la trasmissione “Affari Tuoi”, Stefano De Martino si è mostrato particolarmente coinvolto in alcuni momenti di confronto con Gerry Scotti.

L'Italia ribadisce la propria posizione sulla crisi in Ucraina, sottolineando l'importanza di un ruolo attivo dell'Europa nelle trattative di pace.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su ChatGpt Health

Argomenti discussi: Nella tragedia senza fine di Anguillara c'è un bambino di 9 anni. Che ora va tutelato; Congedo parentale fino a 14 anni: cosa cambia dal 2026 e le istruzioni INPS; Anguillara, il figlio di Federica Torzullo affidato a nonni materni e sindaco | Il legale della sorella: Stefania vuole la verità; Pellai: Ecco perché il bimbo di Anguillara è stato affidato ai nonni materni.

Cosa succede adesso https://mdst.it/45NeYkK #SportMediaset - facebook.com facebook

Approfitto di un messaggio ricevuto poco fa per raccontarvi cosa succede quando entro nella casa di una persona che non c'è più. Chi è rimasto dona tutto perché ognuno di noi sceglie come ricordare, in silenzio e nel vuoto oppure conservando tutto. x.com