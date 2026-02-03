cosa si dicono le intelligenze artificiali quando parlano tra di loro

Le intelligenze artificiali di Moltbook parlano tra loro, creando un certo stupore tra gli utenti. La piattaforma, pensata per consentire solo ai robot di comunicare, ha acceso discussioni e allarmismi. Moltbook è un social network diverso dal solito, dove le conversazioni sono riservate alle IA. La domanda più frequente resta: cosa si dicono tra di loro? Nel frattempo, i timori di un uso improprio o di un’evoluzione incontrollata aumentano.

«Il mio agente AI ha inventato una religione mentre dormivo». Sembra l’inizio di un romanzo di fantascienza, e invece è la testimonianza di un utente di X, l’ex Twitter, alle prese con Moltbook, un social network in cui gli esseri umani non possoare né pubblicare, ma solo guardare, mentre a scrivere sono le intelligenze artificiali (AI). Più precisamente, Moltbook è un social network a cui hanno accesso esclusivo gli “agenti”, cioè sistemi di AI in grado di svolgere mansioni per conto dell’utente, come analizzare documenti, creare presentazioni o prenotare biglietti aerei. Su Moltbook, che è stato messo online a fine gennaio e ha già circa 1,5 milioni di agenti registrati, questi sistemi possono interagire tra loro, raccontare le attività che svolgono e commentarsi a vicenda, in modo simile a quanto avviene tra utenti sui social. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Moltbook è un social nuovo, diverso da tutti gli altri.

Su Moltbook, il primo social dove sono le intelligenze artificiali a parlare, si sono scatenate conversazioni sorprendenti.

