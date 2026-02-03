Cosa mi regalo per San valentino una nuova Lei Grazie a Lui prof Carlo Tremolada il mago delle staminali e non solo

Il professore Carlo Tremolada, noto come il mago delle staminali, ha fatto parlare di sé anche questa volta. Grazie a lui, una donna ha deciso di regalarsi una nuova versione di sé stessa per il giorno di San Valentino. Si tratta di un gesto che va oltre il semplice regalo: un modo per voler bene prima di tutto a se stessa, rigenerandosi dentro e fuori. La notizia arriva tra chiacchiere e curiosità, con un messaggio chiaro: amare se stessi è il vero regalo.

Dedicato alle girls che per amare di più vogliono voler bene innanzitutto se stesse. Mi rigenero dentro e fuori. Per essere più bella nel mio guscio. Perché la grande novità del nostro tempo é la resistenza della bellezza al tempo. Perchè gli. anta sta diventando un traguardo trendy, di cui andare fiere. Sempre ammesso che ci credano anche gli uomini che non rottamino il modello vintage, cioè noi, per uno nuovo e fiammante dai costi di mantenimento elevati, molto elevati. E cosa dire degli uomini sull’orlo di una crisi di mezz’età. Sono sempre in ritardo gli uomini. Non devono aspettare San Valentino per ricordarsi di dire “Ti penso, ti amo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

San Valentino si avvicina e molti sono già alla ricerca del regalo perfetto.

Il 14 febbraio 2026 si avvicina, e Roma si prepara a offrire occasioni autentiche per celebrare l’amore.

Telenova Milano. . Conoscete la Medicina rigenerativa Una conquista affascinante che il dott. Carlo Tremolada Chirurgia Plastica Estetica E Rigenerativa spiega ai nostri telespettatori. Se anche tu vuoi saperne di più riguarda la puntata di oggi di "Pronto, - facebook.com facebook