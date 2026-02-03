Cosa fa Di Maio per meritarsi 15mila euro al mese che diventeranno 22mila

Durante la crisi a Gaza, Luigi Di Maio ha alzato di molto le sue spese. Mentre il mondo seguiva con attenzione le violenze e le distruzioni, lui si è concentrato sulla sua carriera politica. Ora, il ministro degli Esteri riceve circa 15 mila euro al mese, cifra destinata ad aumentare a 22 mila. La domanda che molti si pongono è cosa faccia davvero per meritarsi questa somma, mentre il conflitto continua a infuriare e le cronache rimangono fitte di dettagli sulla tragedia in quella zona.

Durante la lunghissima e tragica crisi di Gaza la stampa di tutto il mondo si è occupata per mesi delle cronache che arrivavano da quel lembo martoriato di terra, fino al punto da farci diventare familiari i nomi dei luoghi, dei capi di Hamas e dei ministri del governo Netanyahu.

