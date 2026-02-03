Corteo a Torino | dagli scottati un’occasione per rivendicare diritti e giustizia sociale

Sabato scorso a Torino è sceso in piazza un corteo che ha coinvolto diverse persone, molte delle quali hanno protestato contro le politiche del governo e le condizioni di disagio sociale. Tra slogan e cartelli, i manifestanti hanno rivendicato più diritti e giustizia, rispondendo alle parole del ministro Piantedosi che ha definito la manifestazione una “resa dei conti con lo Stato”. La protesta si è svolta senza incidenti, ma ha acceso il dibattito sulla tensione tra cittadini e istituzioni.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha descritto come una "resa dei conti con lo Stato" la manifestazione di sabato 31 gennaio a Torino, in solidarietà con l'associazione Askatasuna. L'evento, che era stato annunciato come un appuntamento nazionale e preannunciato già lo scorso 17 gennaio con un'assemblea universitaria, era stato programmato per far fronte a una situazione di scontro con l'istituto democratico. Secondo il ministro, l'iniziativa era stata intesa come un tentativo di "sgombero" di una comunità e di conseguenza, un momento di confronto con il sistema. Le forze dell'ordine hanno agito preventivamente, riuscendo a limitare danni e violenze, in particolare grazie a un grande lavoro di controllo.

