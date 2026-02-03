Corso Gramsci Via al reimpianto degli alberi

I lavori per il reimpianto degli alberi sono partiti ieri lungo un tratto di corso Gramsci a Pistoia. Le squadre hanno già iniziato a piantare nuovi alberi, sostituendo quelli che erano stati rimossi o che avevano bisogno di essere sostituiti. L’intervento, che durerà alcune settimane, mira a riqualificare la zona e migliorare l’aspetto del centro città.

PISTOIA Sono iniziati ieri i lavori per il reimpianto degli alberi lungo un tratto del corso Gramsci. L'intervento, spiega una nota del Comune, si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione e aggiornamento delle aree verdi del territorio attivato negli ultimi anni allo scopo di restituire importanza agli spazi comuni all'aperto, compresa la riqualificazione del le alberature dei viali cittadini. Nell'ambito di tale percorso è stato individuato come intervento prioritario il primo lotto funzionale di corso Gramsci, nel tratto compreso tra le intersezioni di via della Madonna- via Niccolò Puccini e via Cino-via Atto Vannucci.

