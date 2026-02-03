Corso di biliardo sportivo

Sono aperte le iscrizioni ai prossimi corsi di biliardo sportivo organizzati dalla Ronin Asd. Chi vuole imparare le tecniche del pocket può iscriversi subito. Le lezioni si terranno nelle prossime settimane, e sono aperte a tutti, dai principianti ai più esperti.

Sono aperte le iscrizioni per i prossimi corsi di Biliardo Sportivo, specialità pocket ("buche larghe") organizzati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Ronin Asd.Al momento dell’iscrizione si può scegliere fra tre diverse sedi:1. "Exclusive Billiards" presso il Bingo Star di Udine in viale.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Corso Biliardo Corso di biliardo sportivo numero 6 a Udine Sud Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. G46 - Acchito di Biglia in mano Ultime notizie su Corso Biliardo Corso di formazione per insegnanti di Scienze Motorie di Biliardo e Bowling a ViterboSi sono svolti a Viterbo organizzati dalla FISBB (Federazione Italiana Biliardo e Bowling), due interessanti corsi di formazione per insegnanti di 1° e 2° grado di Scienze Motorie della provincia dal ... ilmessaggero.it Si è chiuso il corso. Accademia dei Rozzi. C’è il Biliardo a steccaE’ iniziato nel mese di aprile ed è terminato appena qualche giorno fa, il corso di biliardo a stecca organizzato dall’Accademia dei Rozzi in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Biliardo ... lanazione.it Il corso va avanti. Il nostro atelier nella sala biliardo è un tavolo unico. Grandi e piccoli pittori dipingono con un tranquillo sottofondo musicale. Incontriamo pittori del passato con i nostri pennelli. Liberiamo la nostra creatività senza giudizio. Includiamo forme di - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.