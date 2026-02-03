Corriere dello Sport | È tutta brasiliana l’era a saldo zero

Il Napoli ha concluso il mercato con due nuovi attaccanti e quattro partenti. La società ha dovuto fare i conti con limiti economici e strategie tecniche, mentre si prepara già alla prossima finestra estiva. La proprietà brasiliana ha deciso di puntare su un nuovo ciclo, lasciando a zero i saldi di mercato.

"> Due innesti in attacco e quattro uscite pesanti: il Napoli chiude il mercato tra vincoli economici, strategie tecniche e prospettive estive. Il Napoli ha chiuso il mercato invernale con due colpi in entrata e un saldo complessivamente pari a zero. Un paradosso solo apparente per un club in piena salute finanziaria, forte – come dichiarato da Conte – di circa 240 milioni di euro in cassa. A raccontare nel dettaglio le strategie azzurre è Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che analizza un gennaio fatto più di scelte che di spese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

