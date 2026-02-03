Corriere dello Sport | È tutta brasiliana l’era a saldo zero

Il Napoli ha concluso il mercato con due nuovi attaccanti e quattro partenti. La società ha dovuto fare i conti con limiti economici e strategie tecniche, mentre si prepara già alla prossima finestra estiva. La proprietà brasiliana ha deciso di puntare su un nuovo ciclo, lasciando a zero i saldi di mercato.

"> Due innesti in attacco e quattro uscite pesanti: il Napoli chiude il mercato tra vincoli economici, strategie tecniche e prospettive estive. Il Napoli ha chiuso il mercato invernale con due colpi in entrata e un saldo complessivamente pari a zero. Un paradosso solo apparente per un club in piena salute finanziaria, forte – come dichiarato da Conte – di circa 240 milioni di euro in cassa. A raccontare nel dettaglio le strategie azzurre è Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che analizza un gennaio fatto più di scelte che di spese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “È tutta brasiliana l’era a saldo zero” Approfondimenti su Corriere dello Sport Corriere dello Sport: “Napoli, mercato sotto controllo: gennaio sarà a saldo zero” Il mercato di gennaio del Napoli sarà caratterizzato da prudenza, in linea con l’analisi dell’Authority sui conti al 30 settembre. Corriere dello Sport: Napoli, una maratona a tutta intensità: i dati smentiscono il “caso infortuni” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Corriere dello Sport Argomenti discussi: Lazio, lezione di vuoto; Massara: Mercato? C'è ancora una settimana. Poi la verità su Carrasco e Tsimikas; Champions League, le designazioni arbitrali: Turpin per Napoli-Chelsea, Kovacs per Dortmund-Inter; De Rossi: Lazio-Genoa non è un derby per me, ma mi mancheranno i laziali. Corriere dello Sport: Strefezza-Parma, tutte le trattative del giorno in serie AÈ l’ultimo giorno di calciomercato e, come da tradizione, lo Sheraton San Siro torna a essere il centro nevralgico delle operazioni finali. Fino alle ore 20 agenti, dirigenti e intermediari proveranno ... ilovepalermocalcio.com Corriere dello Sport: Palermo, doppio colpo in chiusuraPalermo vicino all’ufficialità di Dennis Johnsen. Movimenti in entrata e uscita, Pohjanpalo rassicura dopo l’infortunio. Il punto sul mercato dei rosa secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport. ilovepalermocalcio.com La prima pagina del Corriere di Bologna Sport in edicola oggi. Buona giornata x.com La prima pagina del Corriere di Bologna Sport in edicola oggi. Buona giornata - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.