Corona replica su Falsissimo | Non è un errore ma una scelta

Fabrizio Corona torna a parlare su YouTube. Dopo che Mediaset ha diffidato per la puntata di “Falsissimo” rimossa, l’ex paparazzo ha deciso di ripubblicarla. Corona ha spiegato che non si tratta di un errore, ma di una scelta consapevole. La scena ha fatto discutere sui social, mentre i fan attendono di capire se ci saranno ulteriori azioni legali.

Fabrizio Corona ha ripubblicato su YouTube la puntata di “Falsissimo” rimossa a causa di una diffida da parte di Mediaset. La puntata, ormai rimossa e non più disponibile sulla rete, era stata cancellata in seguito a un’esposto legale presentato da Mediaset, che aveva sollevato una violazione di copyright. L’originale era stato tolto per l’utilizzo di immagini e video senza l’autorizzazione necessaria. Tuttavia, l’attivazione della puntata è stata effettuata in forma modificata, senza le immagini contestate, e con un titolo diverso. L’aggiunta al termine della puntata riguarda ancora una volta il protagonista Alfonso Signorini, che è stato messo in evidenza in un contesto di diffamazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fabrizio Corona risponde alle recenti vicende legate a Falsissimo, dichiarando che la puntata di questa sera su Mediaset mirerà a mettere in luce alcune criticità del sistema.

Fabrizio Corona ha commentato il blocco di ‘Falsissimo’, affermando che in Italia i potenti si proteggono tra loro e che il sistema è corrotto.

Corona rilancia dopo il “Falsissimo”: Samira nel mirino

