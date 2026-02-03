Corona raddoppia e sbarca al Coconuts

Fabrizio Corona torna in Italia e annuncia due date a Rimini. Dopo il concerto all’Altromondo del 3 aprile, il suo nome si aggiunge anche al cartellone del Coconuts, dove si esibirà il 24 aprile. L’ex paparazzo ha deciso di aumentare le tappe del suo tour, portando la sua musica anche nella discoteca della città romagnola.

Fabrizio Corona raddoppia: dopo la data all’Altromondo del 3 aprile, tornerà a Rimini anche il 24 dello stesso mese, questa volta sul palco del Coconuts. Scandali, ’inchieste’ che promettono di scovare presunti scheletri nell’armadio dei vip e ospitate nei locali: così va in scena il fenomeno Corona, uno dei personaggi più discussi degli ultimi mesi. Solo ad aprile, dunque, il re del gossip farà tappa in Romagna per ben due volte. "Uno dei nomi più chiacchierati del momento – scrivono gli organizzatori della serata –. Una persona che non ha bisogno di presentazioni. Una notte destinata a far parlare tutta la Riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

