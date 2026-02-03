Fabrizio Corona ha ripubblicato su YouTube la puntata di “Falsissimo” che era stata rimossa qualche giorno fa. La piattaforma aveva cancellato il video dopo una diffida di Mediaset. Corona ha deciso di rimetterla online, sfidando di fatto l’editore e mantenendo alta la tensione sulla vicenda.

Tolte alcune parti contestate, un'aggiunta nel finale. Ripubblicata la puntata Fabrizio Corona ha ripubblicato su Youtube la puntata di “Falsissimo” rimossa dalla piattaforma nei giorni scorsi in seguito a una diffida di Mediaset. Un titolo diverso ("Il prezzo del successo - parte nuova finale") e senza le “immagini contestate”, come ha scritto lui stesso, ma con un'aggiunta che parla ancora una volta di Alfonso Signorini. Tra i vari filoni d'indagine sul caso Corona-Signorini ce n'è uno che coinvolge i rappresentanti legali di Google Italia e Google Ireland (ma non la società) per concorso in diffamazione e ricettazione, sulla base di un esposto degli avvocati di Signorini.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Falsissimo Puntata

YouTube ha rimosso l’ultima puntata del format di Corona, dopo la segnalazione di Mediaset.

Mediaset ha deciso di cancellare l’ultima puntata del format

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Falsissimo Puntata

Argomenti discussi: Corona ha ripubblicato la puntata di Falsissimo rimossa dopo l'esposto di Mediaset; Corona ripubblica la puntata di Falsissimo contro Mediaset e Signorini: l'attacco a Gerry Scotti da un ex concorrente e il trucco per aggirare il divieto; Mauro Corona spiega perché scrive: Per dimenticarmi, non ho più nessun problema; Corona ripubblica Falsissimo su YouTube nonostante diffide e provvedimento del giudice.

Corona ripubblica la puntata di Falsissimo contro Mediaset e Signorini: l’attacco a Gerry Scotti da un ex concorrente e il trucco per aggirare il divietoNonostante le diffide e la decisione del tribunale civile di Milano, il paparazzo insiste e rimette online la puntata del «Prezzo del successo». Stavolta con un'aggiunta riservata agli abbonati: nel m ... open.online

Corona fiume: Barbara d’Urso non lavora più, guerra con Maria De Filippi: ecco tutta la veritàLa guerra interna a Mediaset tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi, le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo ... gossipetv.com

Corona ripubblica la puntata di Falsissimo contro Mediaset e Signorini: l'attacco a Gerry Scotti da un ex concorrente e il trucco per aggirare il divieto x.com

Dopo l’intervento dei legali delle persone coinvolte e della stessa Mediaset, che ha portato alla rimozione dei video, Corona è tornato all’attacco. L’ex paparazzo ha infatti annunciato che rimetterà online una puntata del suo programma Falsissimo, precedente - facebook.com facebook