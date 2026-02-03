Coppa Italia Inter-Torino | probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera alle 21, l’Inter sfida il Torino nei quarti di finale della Coppa Italia. La partita si gioca allo stadio di Milano e sarà trasmessa in diretta tv. Entrambe le squadre vogliono passare il turno, e i tifosi sono già in attesa di vedere quale delle due uscirà vincente.

Granata sfidano i nerazzurri per riscrivere la storia. A Monza un appuntamento che vale la semifinale La Coppa Italia torna a incrociare il destino del Torino, che mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 21, affronterà l'Inter nei quarti di finale. Una gara dal sapore speciale, ospitata all'U-Power Stadium di Monza per l'indisponibilità di San Siro, e che mette in palio un posto in semifinale contro la vincente di Napoli-Como. Per i granata, è molto più di una partita: è l'occasione per ribaltare i pronostici e riaccendere l'orgoglio. I numeri recenti sorridono all'Inter, che ha vinto 12 delle ultime 13 sfide ufficiali contro il Toro, tutte in Serie A.

