Questa sera su Italia1 si accendono i riflettori sui primi due quarti di finale della Coppa Italia 2025-26. Le partite vengono trasmesse in diretta, con tanti tifosi che si preparano a seguire le sfide in tv. Il calendario è già fissato e gli appassionati di calcio non vedono l’ora di vedere le squadre in campo.

I primi due quarti di finale della Coppa Italia andranno in onda su Italia1, ecco il calendario delle partite. Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 20252026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio torna la competizione nazionale con i primi due quarti di finale, Inter-Torino e Atalanta-Juventus: i due match saranno visibili in esclusiva in chiaro su Italia1, alle ore 21. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Coppa Italia 2025-26, i primi due quarti di finale in onda su Italia1

Da martedì 20 a giovedì 22 gennaio, le gare d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Women 20252026 saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

