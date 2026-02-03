Questa mattina al Conventino si sono alternate attività diverse tra loro. Qualcuno ha fatto yoga per rilassarsi, altri hanno assaporato una trippa cucinata in modo speciale. C’è anche chi ha partecipato a incontri dedicati alla storia dei trippai e alle arti. Un modo per ritrovare il proprio centro tra parole, sapori e cultura.

Ritrovare il proprio centro, fisico e letterario, tra una conversazione in inglese e un appuntamento sulla storia dei trippai. E poi navigare tra oggetti vintage e farsi cullare dalla musica. È tutto questo il programma di febbraio al Conventino di Porta Romana, che mescola appuntamenti fissi con piccole chicche. Una novità assoluta sarà lunedì 9 febbraio, l’appuntamento in inglese a cura del Galileo Galilei Institute - Istituto nazionale di Fisica nucleare di Firenze dal titolo ’ Spritz of Science con Paul Flendy ’ (ore 18). Dal 14 al 22 febbraio, invece, c’è lo Svuota tutto del Conventino, in orario 11-19, con La Clit, Manitese, Dynamo Camp e Letizia Boretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conventino . Trippa, yoga e chicche d’arte

Approfondimenti su Conventino Trippa

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Conventino Trippa

Argomenti discussi: Conventino . Trippa, yoga e chicche d’arte.

Conventino . Trippa, yoga e chicche d’arteRitrovare il proprio centro, fisico e letterario, tra una conversazione in inglese e un appuntamento sulla storia dei trippai. lanazione.it