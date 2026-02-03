Controllo Carabinieri su alimentari | un lavoratore su due in nero**

I controlli dei Carabinieri negli alimentari portano a risultati allarmanti: quasi un lavoratore su due non ha contratto regolare. Durante le verifiche, i militari hanno scoperto un alto livello di irregolarità tra i dipendenti dei negozi di alimentari e dei bar, con molte persone che lavoravano senza documenti ufficiali. La situazione richiede attenzione, perché il lavoro nero danneggia non solo i lavoratori stessi, ma anche le imprese che rispettano le regole.

Nel 2025, la provincia di Forlì-Cesena ha registrato circa 50.

