Controllo Carabinieri su alimentari | un lavoratore su due in nero**

I controlli dei Carabinieri negli alimentari portano a risultati allarmanti: quasi un lavoratore su due non ha contratto regolare. Durante le verifiche, i militari hanno scoperto un alto livello di irregolarità tra i dipendenti dei negozi di alimentari e dei bar, con molte persone che lavoravano senza documenti ufficiali. La situazione richiede attenzione, perché il lavoro nero danneggia non solo i lavoratori stessi, ma anche le imprese che rispettano le regole.

Il controllo dei Carabinieri nei confronti degli alimentari ha evidenziato una situazione preoccupante: quasi un lavoratore su due nei negozi di alimentari e nei bar era in nero. Questo dato emerge da un’operazione condotta dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, con l’obiettivo di verificare l’aderenza alle norme sul lavoro e alla sicurezza. Le indagini hanno riguardato principalmente esercizi commerciali, con particolare attenzione a quelli che operano nel settore alimentare e nei luoghi frequentati da clienti e consumatori. Il controllo, effettuato in diverse regioni d’Italia, si è rivelato significativo per quanto riguarda lo stato di legittimità lavorativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

