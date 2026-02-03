Controlli negli stabili vicino alla stazione | trovata una carabina rubata nel 2024

Durante un blitz negli stabili vicino alla stazione di Pisa, gli agenti hanno trovato una carabina rubata nel 2024. La polizia ha eseguito controlli mirati, coinvolgendo diverse forze: Squadra Mobile, unità cinofile da Firenze, polizia ferroviaria e personale di Rete Ferroviaria Italiana. Tutto è iniziato con un’intensa attività anti-accattonaggio, ma nel corso dei controlli si è scoperto l’arma nascosta in uno degli immobili. Ora si indaga su come e perché fosse stata portata lì.

Controllo anti-accattonaggio effettuato dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa, coadiuvata da personale delle unità cinofile della Questura di Firenze, dalla squadra di Polizia giudiziaria della Polizia ferroviaria e con il concorso di personale della Rete Ferroviaria Italiana, in alcuni.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

