Contributi alle scuole per abbonamenti a riviste e quotidiani | ammesse le spese sostenute fino al 28 febbraio Domande entro il 16 marzo
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha aperto un bando per aiutare le scuole a coprire i costi degli abbonamenti a riviste e quotidiani. Le scuole possono presentare le domande fino al 16 marzo, mentre le spese sostenute fino al 28 febbraio sono ammesse. L’obiettivo è offrire agli studenti strumenti utili per la didattica, con un sostegno concreto alle istituzioni scolastiche.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato, lo scorso 9 settembre, il bando dedicato al sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l’acquisto di abbonamenti a prodotti editoriali utili alla didattica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Scuola Abbonamenti
Contributi alle scuole per abbonamenti a riviste e quotidiani: spese ammesse fino al 28 febbraio. Domande entro il 16 marzo
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha aperto un bando per le scuole.
Lettura in classe: contributi alle scuole per l’acquisto di riviste e quotidiani. C’è tempo fino a giorno 16 marzo
Le scuole statali e paritarie possono richiedere un contributo pubblico fino al 16 marzo per l’acquisto di riviste e quotidiani destinati alla lettura in classe.
Ultime notizie su Scuola Abbonamenti
Argomenti discussi: Destinazione Longobardi: aperto il bando per scuole di ogni ordine e grado; Macron taglia i fondi alle scuole francesi (all’estero!); MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO: Riparto dei contributi finanziari statali per le sezioni primavera e. f. 2026; Crotone, fondi alle scuole per assistenza alunni disabili.
Scuole dell'infanzia paritarie, rinnovato contributo di 950mila euro per 2026 e 2027Approvato dalla Giunta di Treviso il nuovo schema di convenzione con le 18 scuole. Il sindaco Conte: «L’obiettivo è quello di continuare a garantire alle famiglie e ovviamente ai nostri bambini la pos ... trevisotoday.it
Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie anno scolastico 2025-2026Per l’anno scolastico 2025/2026 è prevista l’erogazione di contributi per l’assistenza scolastica e la promozione del diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia sulla base dei criteri individuati ... regione.liguria.it
Il Comune sostiene famiglie e scuole con contributi per libri, mensa, trasporti, inclusione e attività educative - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.