Contributi alle scuole per abbonamenti a riviste e quotidiani | ammesse le spese sostenute fino al 28 febbraio Domande entro il 16 marzo

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha aperto un bando per aiutare le scuole a coprire i costi degli abbonamenti a riviste e quotidiani. Le scuole possono presentare le domande fino al 16 marzo, mentre le spese sostenute fino al 28 febbraio sono ammesse. L’obiettivo è offrire agli studenti strumenti utili per la didattica, con un sostegno concreto alle istituzioni scolastiche.

