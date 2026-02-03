Conte conquista la Panchina d’Oro | Vincere a Napoli dà prestigio è un premio di tutti

Dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli, Antonio Conte è stato premiato a Coverciano con la Panchina d’Oro. Il tecnico azzurro ha parlato di quanto sia importante conquistare un titolo in una piazza come Napoli, definendolo un riconoscimento di tutti. Tra i colleghi c’è stato un vero e proprio plebiscito, e Conte ha anche toccato temi come la Nazionale, il calendario e gli infortuni.

Il tecnico azzurro premiato a Coverciano dopo lo scudetto: plebiscito tra i colleghi, riflessioni su Nazionale, calendario e infortuni. La consacrazione arriva direttamente dai colleghi e ha un peso specifico ancora maggiore. Antonio Conte si prende la Panchina d'Oro grazie allo scudetto conquistato con il Napoli, raccogliendo 20 voti contro i 6 di Gasperini e i 4 di Fabregas. Un plebiscito che certifica il valore del lavoro svolto sulla panchina azzurra, come racconta Francesco Gensini sul Corriere dello Sport dal centro tecnico di Coverciano.

